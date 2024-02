Nummer 109 van de wereld dwingt Luca Brecel tot decider op Welsh Open: "Maar in hoofd zit het goed"

Even leek het een gezondheidswandeling te worden.

Luca Brecel opende ontspannen aan tafel in de kwalificaties van de Welsh Open. De wereldkampioen stak de eerste twee frames makkelijk op zak tegen de Chinees Jiang Jun.

Dat rode ballen in de pockets verdwenen na even te balanceren op de rand, deed vermoeden dat Brecel het geluk aan zijn zijde had. De Belg kon dan ook smakelijk lachen om zijn geluks- en ongeluksmomentjes.

Tot de nummer 109 van de wereld plots zijn ritme begon te vinden aan tafel. 2-0 werd plots 2-2. Brecel sloeg wel terug in frame 5, maar moest even later alsnog een decider toestaan.

Daarin toonde de Belg zijn klasse. Met een break van 93 besliste hij de partij tegen de 18-jarige Jiang. Een deugddoende zege voor Brecel.

"In mijn hoofd zit het goed. Ik train opnieuw elke dag en werk aan mij fysiek", liet hij achteraf optekenen. "Ik geniet ervan om te spelen."

"Soms houd ik een slecht gevoel over aan een wedstrijd, omdat ik het gevoel heb dat ik er niet in zit. Maar ik ben er zeker van dat ik er terug zal staan."

Dat mag onze landgenoot in de volgende ronde bewijzen tegen de Engelsman Joe O'Connor (WS 35).