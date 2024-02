De perfecte held in het sprookje: uitgerekend Sébastien Haller greep met Ivoorkust de onverwachte levenslijn

Het sprookje van Ivoorkust op de Afrika Cup kon geen passendere held krijgen. Sébastien Haller, die ruim 600 dagen geleden nog de diagnose van teelbalkanker kreeg, hielp het gastland vanuit een schijnbaar uitzichtloze situatie naar zijn derde Afrikaanse titel. De spits van Dortmund weet als geen ander dat je altijd moet blijven dromen. "En die droom is realiteit geworden", vertelde hij in tranen.

Wie gaf na de groepsfase van de Afrika Cup nog een cent voor de kansen van Ivoorkust?

Na nederlagen tegen Nigeria en Equatoriaal Guinee leek het gastland ten dode opgeschreven. Bondscoach Jean-Louis Gasset trok dan al zijn conclusies en bood zijn ontslag aan.

Toch viel er een onverwacht mirakel uit de lucht. Omdat Ghana een zekere zege nog uit handen gaf tegen Mozambique, ging Ivoorkust alsnog als laatste nummer 3 door naar de knock-outfase.

Een kantelpunt voor het gastland, dat alle schroom van zich afgooide. "Alles veranderde. We hadden zoiets van: we hebben niks meer te verliezen", vertelde Wilfried Bony, in 2015 nog eindwinnaar met Ivoorkust, bij NOS.

Na strafschoppen tegen Senegal en verlengingen tegen Mali schopte Ivoorkust het onder interim-bondscoach Emerse Faé zowaar tot de finale van de Afrika Cup.

"De reis van Ivoorkust is een groot hoogtepunt. Hoe we ten dode waren opgeschreven, toch in leven bleven en de finale haalden. Het is als een film", stelde bondsvoorzitter Yacine Idriss Diallo.