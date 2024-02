Waarom geen review bij cruciale fase? "Reglement laat het niet toe, maar als ref slaap je daar niet van"

Even terugspoelen naar donderdagavond, zo rond 22.40 uur. Bij 79-79 in het duel tussen de VS en België krijgen de Amerikanen een inworp, met nog 4,5 seconden te spelen.



Als bij wonder slaagt Breanna Stewart erin om in het absolute slot de bal nog binnen te tikken en zo de VS de zege te bezorgen, maar zover had het eigenlijk niet mogen komen.

Want op de beelden is te zien hoe Kelsey Plum na het ontvangen van de bal met haar voet op de lijn staat. Out. En dus hadden de Cats daar het balbezit moeten krijgen. Helaas voor de Belgen werd die voet op de lijn niet opgemerkt door de refs. En dan is het reglement onverbiddelijk.