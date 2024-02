Sprintbom Shelly-Ann Fraser-Pryce neemt na Spelen in Parijs afscheid: "Mijn zoon heeft me nodig"

vr 9 februari 2024 11:53

De Olympische Spelen in Parijs worden het laatste wapenfeit van sprintlegende Shelly-Ann Fraser-Pryce. Dat maakte de Jamaicaanse zelf bekend in een interview met het Amerikaanse modeblad Essence. Fraser-Pryce kroonde zich in haar carrière 3 keer tot olympisch kampioen en 10 keer tot wereldkampioen.

Zoals wel vaker het geval is, zijn de Olympische Spelen voor veel atleten hun "last dance". Voor sprintster Shelly-Ann Fraser-Pryce is dat niet anders. De olympische kampioene op de 100m in Peking (2008) en Londen (2012) en de 4x100m in Tokio (2020) hangt komende zomer haar spikes aan de haak. "Mijn zoon heeft me nodig", klinkt het bij de 37-jarige Jamaicaanse. "Mijn man en ik zijn al samen van voor mijn overwinning in 2008. Hij heeft veel opofferingen gebracht voor mij." "Wij vormen een team. Het is dankzij die steun dat ik al die jaren deze prestaties heb kunnen leveren. Ik ben het nu aan hen verschuldigd iets anders te gaan doen." Voor velen wordt Fraser-Pyrce beschouwd als de absolute sprintkoningin van deze eeuw. Met 3 gouden medailles op de Olympische Spelen en 10 wereldtitels heeft ze alvast een palmares om u tegen te zeggen. Kan ze dat aantal dit jaar nog wat aandikken?