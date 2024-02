Zo belangrijk is een topsportcontract: "Geen bankrekening in het rood" en "minder stress"

wo 7 februari 2024 09:50

Vlaanderen telt dit jaar een recordaantal van 79 sporters met een topsportcontract. En zo'n contract is geen overbodige luxe in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs. Dat beamen drie topsporters: "Het is geen voetballersloon, maar het heeft veel voordelen."

Wie tot de top 8 van zijn sportdiscipline behoort of potentieel toont om daar te raken, maakt kans op een topsportcontract. Dit jaar telt Vlaanderen 79 sporters met een topsportcontract. Wat houdt dat precies in? "Je krijgt een maandloon, al is dat geen voetballersloon", vertelt sprintster Hanne Claes. "Je krijgt ondersteuning, je stages worden terugbetaald, je krijgt materiaal ter beschikking..." "Zo kan je je 100 procent focussen op je sport. In plaats van na een training meteen te gaan werken, kan je wat rusten, een tweede training inlassen, je lichaam goed verzorgen, op stage gaan... Het heeft echt veel voordelen. Het geeft minder stress."

Nu hoef ik me niet schuldig te voelen als ik een extra zeil of zeilpak koop. Dat is een zorg minder. William De Smet

Zeiler William De Smet is een van de 6 "nieuwkomers" met een topsportcontract. Net afgestudeerd was hij begonnen met solliciteren, maar nu kan hij zich volledig toeleggen op zijn sport. "Het geeft een extra steuntje in de rug. Ik moest rekenen op mijn ouders en sponsors om mijn bankrekening niet in het rood te zien. Maar nu hoef ik me niet schuldig te voelen als ik een extra zeil of zeilpak koop. Dat is een zorg minder." "Ik heb nu meer tijd voor trainingen en herstel en kan de marginal gains opzoeken. Het is zeker een steun in de goede richting." Ook ruiter Karin Donckers, die naar haar 7e Olympische Spelen toewerkt, is blij met de financiële ademruimte. "Ik run ook nog een paardenstal en dan moet je soms keuzes maken: ga ik lesgeven of geef ik voorrang aan het rijden van de paarden? Moet ik een jong paard met potentieel verkopen of leid ik het zelf op voor de topsport?", vertelt ze. "Als je een contract hebt, zijn die keuzes duidelijker. Het gaat niet om grote bedragen, maar voor mij is het belangrijk om met alles in orde te zijn. Dat heb ik ook van thuis meegekregen."

Bij contract horen verwachtingen: "Als het niet goed is, is het voorbij"