Van Depeche Mode naar de Belgian Cats: het Sportpaleis krijgt een vliegensvlugge facelift

Morgen - donderdag - gaat in het Sportpaleis het olympisch kwalificatietoernooi met de Belgian Cats van start. Dinsdagavond gaf Depeche Mode nog het beste van zichzelf, maar afgelopen nacht werd de knop al omgedraaid. De opbouw van de basketbaltempel is eveneens een stukje topsport.

Het is momenteel alle hens aan dek om het Sportpaleis klaar te stomen voor de vierdaagse van de waarheid voor de Belgian Cats.

Gisterenavond konden muziekliefhebbers nog genieten van Depeche Mode, om 4 uur vannacht begon de gedaantewisseling.

"Stress? Dat valt wel mee", lacht toernooidirecteur Mark Bogaert. "Je moet vooral vertrouwen hebben in de technische crew."

Donderdagavond bekampen de Cats wereldkampioen VS. "We zullen aftikken op 13.700 toeschouwers. Dat is een record in België en daar zijn we heel blij mee."

De organisatie van dit toernooi kost natuurlijk ook een duit. "Er zal waarschijnlijk geen verlies zijn. Dat is toch de bedoeling. Het is geen jackpot, maar voorlopig ziet alles er nog positief uit."