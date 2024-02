World Tour squash: Tinne Gilis delft onderspit in finale in Cincinnati

De Amerikaanse thuisspeelster Olivia Weaver was in 3 sets te sterk: 11-8, 11-1, 11-7. De partij duurde iets langer dan een half uur. Het was de 4e keer dat ze tegen elkaar speelden, 4 keer won Weaver.



"Alles viel in zijn plooi, ik kwam naar hier om plezier te beleven, nadat het vorige week misgelopen was in Brooklyn. Ik wist dat het zwaar ging worden, want Tinne beleefde een fantastisch seizoen 2023. Maar ik speelde deze week mijn beste squash."



"Ze leek fysiek niet helemaal 100 procent, maar is moest wel voor elke rally vechten."



Door haar goeie prestatie van deze week klimt Gilis op de wereldranking van 8 naar 7, Weaver sprint van 9 naar 5. Zus Nele Gilis staat op de 4e plaats. Zij nam niet deel.



Voor Tinne Gilis was het de 14e finale, 6 keer won ze. Haar laatste titel was in mei 2023, toen ze op de PSA Challenger Tour de Richmond Open won.