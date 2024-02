Dimitri Van den Bergh kan het nog: hij klopt Michael Smith en haalt kwartfinales op Masters

Het seizoen van Dimitri Van den Bergh is nog geen hoogvlieger geweest en dus zijn de Masters belangrijk voor onze landgenoot. In de 1/8e finales tegen Michael Smith had hij enkele knappe check-outs nodig om overeind te blijven.

Smith leek op weg naar een break bij 2-2, maar Van den Bergh gooide een 150 uit om de break te voorkomen. Smith raakte meer en meer gefrustreerd en toen Van den Bergh zelf de break forceerde met een 132-check-out was de kloof geslagen.

Van den Bergh hield daarna het hoofd koel, ook al had hij moeite om de laatste dubbel te vinden: 10-6. In de kwartfinales treft de Belg Damon Heta.