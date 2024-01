STVV kan ondanks "40 brandplekken" deze week op veld spelen: "Kijken of we rekening naar Genk kunnen sturen"

di 30 januari 2024 11:58

Het veld van Sint-Truiden is vanochtend gekeurd voor de match van donderdag tegen Gent. Ze kregen groen licht op Stayen, ook al is de mat beschadigd na de derby tegen Genk. "De ravage is groot", klinkt het bij STVV twee dagen nadat een groep Genk-fans de match verstoord hadden. "Dit kunnen we niet tolereren."

Vanmorgen werden de zitjes in het bezoekersvak op Stayen hersteld. En er werd ook met een bang hartje gewacht op de keuring van het veld. Want dat ligt er allesbehalve vlekkeloos bij na het wangedrag van de Genk-fans afgelopen weekend. Anne Swers, de CEO van Stayen, meet de schade op. "Er zijn meer dan 40 brandplekken, de boarding is beschadigd, de spandoeken zijn doorgebrand, de bekabeling is stuk, ..." Het is een hele waslijst. "Er zijn plekken in de LED-boarding gebrand dus het zal onmogelijk zijn om tijdens de match van donderdag de reclame van onze partners te laten zien aan de zuidkant van onze tribune. De netten voor het bezoekersvak zijn ook op twee plaatsen doorgebrand. Ik snap niet dat ze het zo op zijn beloop hebben gelaten en het zo lang hebben laten branden." Maar over het veld is er dus goed nieuws: er mag donderdag gewoon gespeeld worden. Al zal het op termijn toch grondiger hersteld moeten worden. De vraag is dus: wie zal dat allemaal betalen? "We onderzoeken of we een strafklacht kunnen indienen tegen onbekenden. En van daaruit bekijken we welke juridische stappen we kunnen ondernemen om de schade te recupereren." Dus STVV wil dat Racing Genk betaalt? "Genk is verantwoordelijk voor zijn supporters, dus we bekijken zeker of we de rekening naar daar kunnen doorsturen."

De schade aan de netten.

"Moeten verbod op bezoekende fans durven overwegen"