Anderlecht heeft al 5 amokmakers geïdentificeerd: "Zij zullen stadionverbod krijgen"

Op basis van de camerabeelden heeft Anderlecht in minder dan 24 uur 5 hooligans kunnen identificeren die de bekermatch tegen Union op stelten hebben gezet. "In overleg met de politiediensten willen we nog meer betrokkenen identificeren. Ook in de toekomst zullen we dit gedrag consequent streng bestraffen."

De kwartfinale van de beker tussen Union en Anderlecht was gisteren de zoveelste in een stilaan lange rij van wedstrijden die door heethoofden in de tribune even gestaakt moest worden.



Bij Anderlecht willen ze paal en perk stellen aan dit soort acties en daarom werden 5 personen die zich misdragen hebben aan de hand van camerabeelden geïdentificeerd.



"De club zal in overleg met de politiediensten nog meer personen proberen te identificeren", laat Anderlecht weten. "Tegen elk van die personen wordt een procedure van burgerrechtelijke uitsluiting opgestart, zodat zij de facto een stadionverbod krijgen."

Anderlecht benadrukt dat dit soort onbezonnen actie de fysieke integriteit van spelers, refs, stewards en veiligheidsdiensten in gevaar brengen. "In de toekomst zullen we dit gedrag dan ook consequent streng blijven bestraffen."