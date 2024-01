Arthur Vermeeren staat toch op wedstrijdblad bij Antwerp... als materiaalman

Het heeft er alle schijn van dat de wedstrijd tegen Charleroi de allerlaatste van Arthur Vermeeren in een Antwerp-shirt was. Of toch voor een lange tijd.



Ondanks zijn nakende transfer naar Atletico Madrid was Vermeeren met Antwerp nog wel naar Leuven afgezakt voor de bekermatch tegen OH Leuven, maar het was "de keuze van de club" (dixit Mark van Bommel) om hem er niet te laten spelen.



Toch wou Antwerp hem er graag dichtbij hebben voor wat wellicht zijn afscheid wordt van de supporters. Daarom heeft Vermeeren een plaatsje gekregen op de bank als materiaalman, officieel "uitrustingsbeheerder".



Zo wordt Vermeeren niet alleen de duurste uitgaande transfer uit de geschiedenis van Antwerp, maar ook de best betaalde materiaalman ooit.