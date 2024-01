Disciplinaire Raad deelt "spoedig" uitspraak in penaltygate, Club Brugge dient net als Genk dossier in bij BAS

Op naar een volgende hoofdstuk juridisch getouwtrek. Na de zitting van de Disciplinaire Raad, waar Club Brugge en Genk hun beroep verdedigd hebben, voelen de Limburgers zich gesterkt in hun oordeel dat de wedstrijd In Anderlecht herspeeld moet worden. Blauw-zwart laat dan weer weten dat het ook zijn dossier indiende bij het BAS.

"Dan wordt elke beoordelingsfout een fout tegen de regelgeving. En dan kan elke match herspeeld worden. Nee, dat is net de menselijke fout die in het voetbal alsnog kan voorkomen."

"De subdiscussie die men plots wil voeren - dat het wél een fout is tegen het reglement omdat de VAR de spelers van Anderlecht niet in rekening bracht - vind ik een heel gevaarlijke redenering."

"Meneer Boterberg, de VAR van dienst, heeft bevestigd dat hij gedurende de hele fase niet heeft geoordeeld over de positie van de Anderlecht-spelers. Volgens ons is dat net de vergissing in de spelregels."

De zitting van de Disciplinaire Raad werd door Anderlecht overigens in vraag gesteld.

"In de beslissing van het Referee Department stond duidelijk dat men enkel in beroep kon gaan bij het BAS. Toch tekende men beroep aan bij de Disciplinaire Raad op basis van een ander artikel", deelt Damen.

"Zo blijven we in cirkels draaien. Er moet uitsluitsel komen over wie er nu wel of niet bevoegd is."

Dat zien ze in Limburg toch anders: "We begrijpen de twijfel niet over de bevoegdheid van de Disciplinaire Raad in deze zaak", zegt Martens.

"Ook Club Brugge, net als onze twee advocatenkantoren, deelt die mening. We zullen zien wie gelijk krijgt. Ik ben blij dat de voorzitter spoedig gaat beslissen."

Hoe snel is spoedig? "We verwachten de uitspraak over een week à twee weken."