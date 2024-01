Cartoonist van veelbesproken E3-cartoon: "Kreeg nog geen negatieve reactie vanuit LGBTQ-gemeenschap"

di 23 januari 2024 17:58

De organisatie van de E3 Saxo Classic heeft heel wat kritiek over zich heen gekregen na het uitbrengen van een aanstootgevende cartoon. Enkele uren later werd de tweet al verwijderd en volgden ook excuses. "We hebben de cartoon verkeerd ingeschat", klonk het. Cartoonist Bart Vantieghem ziet er geen graten in. "De LGBTQ-gemeenschap komt er eigenlijk als slimste uit", zegt hij bij Radio 2.

Het organisatiecomité van de E3 Saxo Classic heeft de cartoon offline gehaald die het een dag eerder lanceerde. Na een storm van kritiek op sociale media volgden meteen ook excuses. "We willen ons als E3 Saxo Classic verontschuldigen voor de cartoon die we gisteren lanceerden. We wilden hiermee zeker niemand schofferen. Wij hebben de cartoon verkeerd ingeschat. We zullen dit binnenskamers bespreken. Onze oprechte verontschuldigingen." De bewuste cartoon refereerde aan de Wereldbekercross van zondag in het Spaanse Benidorm. Op de afbeelding is Wout van Aert te zien. Bij de tekening de tekst: "Wout van Aert zonder zadel over de meet! LGBTQ-gemeenschap laaiend enthousiast." Op de cartoon staat ook een tekstballon met daarin "over die regenboogtrui van Van der Poel natuurlijk". Die uitspraak komt uit de mond van enkele fans die onder een regenboogvlag van de LGBTQ-gemeenschap staan.



Het beeld verwijst naar Van Aert die zondag na een val in de WB-cross van Benidorm zonder zadel over de meet kwam, maar de overwinning toch op zak stak.



Het is niet de eerste keer dat de E3 op de proppen komt met een controversiële affiche.

De cartoon.

Cartoonist: "Nog geen negatieve reactie vanuit LGBTQ-gemeenschap gekregen"