Thierry Neuville opent WK rally met prestigieuze zege in Monte-Carlo: "Geen woorden voor"

Halfweg zaterdag heeft Thierry Neuville de leiding genomen in Monte Carlo. Neuville deed het in zijn Hyundai uitstekend in de eerste twee ritten van de dag en lost in de stand Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) af die naar de tweede plaats is gezakt op 5,1 seconden van Neuville. Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) is derde op 7"7 van Neuville. Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) schuift op naar de zesde plaats.



Neuville was zaterdagochtend meteen bij de pinken. Tijdens de openingsrit was hij maar liefst 9.6 sneller dan Evans. Grégoire Munster verbaasde iedereen met de derde tijd. Sébastien Ogier reed de vijfde tijd en was daarbij 18.8 trager dan Neuville die opschoof naar de tweede plaats algemeen.



Ondanks zijn eerste plaats was Neuville toch niet helemaal tevreden. "Dit was een nieuwe rit en ik heb geen risico's genomen. Soms verstond ik de nota niet goed en dan twijfelde ik. Ik heb gedaan wat ik kon", zei Neuville.



Zaterdagnamiddag werken de deelnemers dezelfde lus van drie klassementsritten af. Zaterdagavond worden er, op basis van de nieuwe reglementen, voor het eerst WK-punten uitgedeeld.