Mo Salah is pas bij eventuele halve finale weer inzetbaar, Egyptische vedette revalideert bij Liverpool

De hamstringblessure van Egyptisch international Mo Salah is erger dan aanvankelijk werd gedacht. De 31-jarige sterspeler is volgens de nationale bond op zijn vroegst pas in een eventuele halve finale weer beschikbaar op de Afrika Cup, terwijl eerder de kwartfinale nog haalbaar leek. De 96-voudig international gaat na het afsluitende groepsduel met Kaapverdië van maandag naar zijn club Liverpool om aan zijn herstel te werken.