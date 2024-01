Eens Belgisch kampioen, altijd Belgisch kampioen: Dries De Bondt is ook de snelste bandenwisselaar

Op fietsbeurs Velofollies organiseert Karl Vannieuwkerke het BK bandenwissel. De laatste kandidaat van vandaag was ook de snelste. En het was geen onbekende. Dries De Bondt (Decathlon-AG2R) klokte af in 1'35"35, de scherpste tijd van de dag. Een nieuwe Belgische titel dus voor de voormalige Belgische kampioen.