Guinee zadelt Gambia van Tom Saintfiet op met 2e nederlaag op Afrika Cup

In 2022 schopte Gambia het bij zijn debuut op de Afrika Cup meteen tot de kwartfinales. Om nu opnieuw te stunten zal het laagst gerangschikte land stevig moeten verrassen.

Tegen Guinee had Tom Saintfiet een stevige structuur neergepoot die lang standhield. Pas na 70 minuten kon Aguibo Camara het enige doelpunt van de wedstrijd scoren.

Met twee nederlagen op een rij in de groepsfase staat Gambia op de rand van de uitschakeling. Het zal in zijn laatste groepsmatch moeten stunten tegen vijfvoudig winnaar Kameroen.



En laat Kameroen nu net de tegenstander zijn die in 2022 een einde maakte aan het sprookje van Gambia in de kwartfinales.