Atletiekwereld in rouw na overlijden van Shawn Barber, in 2015 nog wereldkampioen polsstokspringen

Voormalig wereldkampioen polsstokspringen Shawn Barber is woensdag overleden. De Canadees is amper 29 jaar geworden. "Het is tragisch om zo'n goeie jongen op zo'n jonge leeftijd te verliezen", treurt zijn manager.

Shawn Barber is de wereldkampioen polsstokspringen van 2015, toen hij in Peking goud pakte door over 5,90 meter te wippen. Een jaar later sprong hij over 6,00 meter, waarmee hij nog steeds Canadees recordhouder is.

In 2016 nam hij ook deel aan de Olympische Spelen in Rio, ondanks een positieve cocaïnetest een maand voor de Spelen.

Barber argumenteerde dat hij positief getest had na een date met een vrouw die zonder zijn medeweten cocaïne gebruikt had. Die uitleg werd destijds aanvaard door de Internationale Atletiekfederatie en het Wereldantidopingagentschap WADA.

In Rio eindigde Barber teleurstellend 10e. Enkele jaren later, in 2020, beëindigde hij op 26-jarige leeftijd zijn atletiekcarrière. Nu is hij op zijn 29e overleden aan "medische complicaties". De Canadees kampte naar verluidt met gezondheidsproblemen.

"Hij was een ongelooflijke atleet, maar vooral een kerel met het hart op de juiste plaats, die altijd aan anderen dacht. Het is tragisch om zo'n goeie jongen op zo'n jonge leeftijd te verliezen", treurt Barbers manager Paul Doyle om het overlijden van zijn poulain.