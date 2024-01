Mexico past voor organisatie Olympische Spelen, 4 kandidaten blijven over

Mexico heeft zich teruggetrokken uit de strijd om de organisatie van de Olympische Spelen in 2036 binnen te halen. De Mexicanen achten zichzelf kansloos en willen zich richten op het WK voetbal in 2026, dat ze samen met de VS en Canada organiseren.

Mexico mocht in 1968 de Olympische Spelen al eens ontvangen en wou dat bijna 70 jaar later nog eens doen.



In oktober 2022 diende Mexico zijn kandidatuur in voor de Spelen van 2036, maar iets meer dan een jaar later trekken ze die al opnieuw in.



Omdat ook India, Polen, Turkije en Indonesië zich hebben gemeld om het grootste sporttoernooi ter wereld binnen te halen, denken ze in Mexico dat hun kansen naar bijna nul zijn verschrompeld.

"We zijn tot de vaststelling gekomen dat we niet kunnen opboksen tegen deze zware concurrentie", zegt Maria José Alcala van het Mexicaans Olympisch Comité.



Over 2 jaar zal Mexico wel een ander toernooi van wereldniveau organiseren. Samen met de Verenigde Staten en Canada speelt het gastheer voor het WK voetbal.