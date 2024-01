Michelle Struijk heeft vertrouwen op goeie afloop voor Panthers: "We zien stilaan de Eiffeltoren"

Met een tweede doelpuntenkermis op een rij hebben de Belgische hockeyvrouwen zich voor de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi geplaatst. Dat betekent dat ze sowieso 2 kansen krijgen om zich te plaatsen voor de Spelen. "Als we ons spel spelen, zie ik het 100% goed komen."

Na de openingsmatch tegen Ierland (0-0) waren er enkele voorzichtige twijfels. Het zou toch niet wéér gebeuren voor de Red Panthers, met de Spelen in zicht?



Maar met 23 doelpunten in hun volgende twee matchen konden de Belgische hockeyvrouwen wél overtuigen en belangrijker: zich plaatsen voor de halve finales.

"Tegen Ierland speelden we eigenlijk ook een goeie match, alleen vielen de goaltjes niet", zegt Michelle Struijk na de 13-1-zege tegen Oekraïne.

"Het is duidelijk dat we doorheen de 3 matchen gegroeid zijn. We kunnen met vertrouwen naar de volgende fase trekken."