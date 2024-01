Loena Hendrickx tussen vreugde en verdriet: "Superblij, maar draag titel op aan overleden jeugdvriendin"

De glimlach van Hendrickx maakte ook even plaats voor tranen van verdriet. "Ik wil één heel belangrijk iemand vermelden. Ik heb na de korte kür het nieuws te horen gekregen dat iemand waar ik en mijn broer vroeger veel mee getraind hebben, overleden is. Ik wil de titel graag aan haar opdragen."

"Het is toch weer het harde werk dat beloond wordt. Ik doe het met liefde en plezier en als dat beloond wordt, dan is dat een enorm leuk gevoel. Ik heb zo hard getraind, ik ben zo moe geweest... om hier dan als kampioen te staan, ik ben superblij."

Eindelijk goud voor Loena Hendrickx op het EK kunstschaatsen. "Ik ben echt superblij, dit betekent gewoon heel veel voor mij. De druk was er, de stress was er en ik wou het goed doen voor mezelf. Ik heb superhard gewerkt en toegeleefd naar dit moment. Om dan mijn droom te realiseren, dat is gewoon echt heel mooi."

"Ik hoop dat ze in België meer gaan investeren in ijsbanen"

Samen met langebaanschaatser Bart Swings en shorttrackers Stijn en Hanne Desmet zet Hendrickx België nadrukkelijk op de schaatskaart. "Ik denk zeker dat we een schaatsland zijn, ik denk dat er weinig landen zijn die ons kunnen evenaren."

Hendrickx kaartte voor het EK al het gebrek aan infrastructuur in België aan. "Ik hoop gewoon dat ze in België meer willen investeren in ijsbanen. Als je het nu ziet, dan zijn er volgens mij nog veel meer mogelijk."

In de toekomst is dat dan met 2 Belgische toppers in het kunstschaatsen, met de 17-jarige Nina Pinzarrone, die brons pakte. "Dat is zeker knap. Ik ben gewoon supertrots om met 2 Belgen op het podium te staan."