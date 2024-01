De 2 jonge goudhaantjes van Intermarché-Wanty: "Extreem getalenteerde Italiaan en leergierige Franse klimmer"

do 18 januari 2024 14:58

In een nieuw wielerseizoen openen we ook altijd een vers blik neoprofs. Welke jonge toptalenten kunnen in hun eerste profjaar meteen gensters slaan? Vandaag richten we onze blik op 2 neoprofs van Intermarché-Wanty: Francesco Busatto en Alexy Faure-Prost. "Renners die voor onze ploeg kiezen, blijven stappen vooruitzetten", zegt Dimitri Claeys, ploegleider en Talent Coach bij Intermarché-Wanty.

Francesco Busatto (Ita)

leeftijd: 21 jaar

21 jaar nationaliteit: Italiaan (uit Bassano del Grappa)

Italiaan (uit Bassano del Grappa) bijnaam: Junior

Junior type renner: puncher, klimmer

puncher, klimmer beste prestaties: Italiaans beloftekampioen op de weg, 1e in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, 5e in de Ronde van Lombardije voor beloften

Italiaans beloftekampioen op de weg, 1e in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, 5e in de Ronde van Lombardije voor beloften droom: wereldkampioen worden

wereldkampioen worden idool: Peter Sagan

Peter Sagan cheat meal: pizza, hamburgers en sushi

"Topper in spe voor klimklassiekers"

“Francesco Busatto is een extreem getalenteerde jongen die als junior helemaal geen hoogvlieger was. Op fysiek en biologisch gebied was hij een laatbloeier. En hij blijft enorme stappen vooruitzetten", zegt Dimitri Claeys. "Vorig jaar won Busatto Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, zijn eerste zege ooit in zijn carrière. Hij werd ook Italiaans beloftekampioen en reed extreem goed in de Baby Giro, ook al won hij toen geen etappe." "Busatto is een klimmer/puncher. Een renner die in veel koersen goed uit de voeten kan." "We zijn heel benieuwd om hem zonder druk te zien evolueren bij ons. In zijn eerste profjaar krijgt hij een mooi programma met heel vaak een vrije rol. We willen hem uitspelen in koersen zoals de Brabantse Pijl. Niet om te winnen of voor het podium, maar wel voor een mooie top 10-plaats." “Of Busatto op lange termijn een topper kan worden in de klimklassiekers? Zeker en vast. Als je Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften kunt winnen, dan is het geen garantie dat je ook bij de profs Luik zal winnen. Maar het wil wel zeggen dat je de kwaliteiten hebt om op zulke omlopen iets te laten zien."

Francesco Busatto.

Alexy Faure-Prost (Fra)

leeftijd: 19 jaar

19 jaar nationaliteit: Fransman (uit Nice)

Fransman (uit Nice) type renner: klimmer

klimmer beste prestaties: Frans beloftekampioen op de weg, 2e in de Giro della Valle d'Aosta, 5e in de Giro voor beloften, ritzege in de Tour du Valromey

Frans beloftekampioen op de weg, 2e in de Giro della Valle d'Aosta, 5e in de Giro voor beloften, ritzege in de Tour du Valromey droom: de Tour de France winnen

de Tour de France winnen idool: Chris Froome

Chris Froome cheat meal: hamburger met Belgische frietjes

"Pure klimmer die heel leergierig is"

"Alexy Faure-Prost heeft ons vorig seizoen enorm verbaasd", opent Dimitri Claeys.



"Als eerstejaarsbelofte brak hij vorig jaar door met een 2e plek op de Stelvio in de Baby Giro. In de hoog aangeschreven Ronde van de Aosta werd hij ook 2e. Dan weet je dat hij veel talent heeft, goed bergop rijdt en heel begeerd zal zijn bij andere teams. Daarom hebben we hem aan ons gebonden tot 2026." “Voorlopig is Alexy een pure klimmer. Maar als hij ooit voor een klassement wil gaan, of dat nu etappekoersen van 1 week zijn of grotere rondes, zullen we aan zijn tijdrit moeten werken. Daarom laten we hem nu al aerotesten doen op de piste."

"We werken ook aan zijn positionering. Dat is tegenwoordig ook belangrijk voor ronderenners, denk maar aan de gravelrit in de Tour. Daarom zullen we Alexy dit jaar al eens laten proeven van de GP Denain, waar heel wat kasseistroken op het menu staan."

Of Alexy de kopman zal worden voor de grote rondes? Dat moet de toekomst uitwijzen. Dimitri Claeys (ploegleider en Talent Coach bij Intermarché-Wanty)

"Alexy is nog piepjong (19 jaar). Of hij echt de kopman zal worden voor de grote rondes, dat moet de toekomst uitwijzen. Maar we gaan hem daar wel zo goed mogelijk bij ondersteunen." "Alexy is bovendien een heel rustige jongen en heel leergierig. Hij praat met oudere renners (zoals Louis Meintjes) om te zien hoe zij de dingen aanpakken. Hij praat ook veel met trainers, ploegleiders en nutritionisten. Een heel gemotiveerde jongen dus, maar hij wil geen 3 of 4 stappen overslaan.” "Zijn eerste koers dit seizoen wordt de UAE Tour. Op WorldTour-niveau kan hij daar al eens kijken wat hij waard is. Ook de Ronde van Romandië en de Ronde van Noorwegen staan op zijn programma. Die koersen zal hij combineren met beloftewedstrijden zoals de Baby Giro en de Ronde van de Toekomst."