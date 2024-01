17-jarige Nina Pinzarrone na EK-brons: "Ik weet zelf niet waar mijn limiet ligt"

za 13 januari 2024 18:10

Een echt ijskonijn. Nina Pinzarrone pakte met een persoonlijk record haar eerste medaille op het EK kunstschaatsen. "Het is waanzin, maar het is niet dat ik het niet verwacht had. Ik wil gewoon elke wedstrijd beter doen."

Een stralende Nina Pinzarrone stond onze man in Litouwen te woord na haar bronzen medaille. "Ik ben heel blij en kan trots zijn op mezelf", zei de 17-jarige Belgische. "Ik heb gedaan wat ik wou doen en ben blij met mijn prestatie en bronzen medaille." "Het is waanzin, maar het is niet dat ik het niet verwacht had, ik wou beter doen dan de 5e plaats van vorig seizoen. Met twee Belgen op het podium is ook supertof." Pinzarrone toonde weer haar stalen zenuwen. "Ik had wel wat zenuwen", bekent ze. "Het was heel lang wachten omdat ik als laatste van de groep moest schaatsen. Maar ik weet dat ik het kan. Ik moest gewoon focussen en beetje doen alsof het een training was."

Waar mijn limiet ligt? Dat weet ik zelf eigenlijk niet. Ik wil gewoon elke wedstrijd beter doen. Nina Pinzarrone

Technisch schaatste onze landgenote nagenoeg perfect, wat resulteerde in een persoonlijk record van meer dan 200 punten. "Voor de eerste keer boven de 200, dat is superleuk."

"Het was wel een doel, want ik zat al een paar keer in de 190. Nu weet ik dat ik boven de 200 punten kan scoren en dat is nog meer motivatie. Waar mijn limiet ligt? Dat weet ik zelf eigenlijk niet. Ik wil gewoon elke wedstrijd beter doen." Voor de vrije kür stond Pinzarrone nog op de tweede plaats. "Misschien is er een klein beetje ontgoocheling, maar ik heb gedaan wat ik kon. Ik kan zelf niet de plaats bepalen en Goebanova heeft het ook goed gedaan."