Blessin heeft volste vertrouwen in Union, ook zonder internationals: "Kwaliteit genoeg om ons aan te passen"

Een trainingskamp van zes dagen. Langer heeft Alexander Blessin niet nodig om zijn groep klaar te stomen voor de tweede seizoenshelft. De trainer van Union kijkt vol vertrouwen naar de toekomst - ook zonder de Asian en Afrika Cup-gangers. En hij charmeert met een klein woordje Nederlands.

Morgen rolt de bal voor het eerst op de Afrika Cup. Vanavond opent Qatar het voetbaltoernooi in Azië. Voor Union betekent dat sterkhouders Lazare, Amoura en Machida aan het werk zien in hun nationaal truitje. Toch maakt Alexander Blessin zich geen zorgen over de komende wedstrijden. Daar dankt hij zijn filosofie voor. "Ik heb geen twijfels over mijn kern", haalt de T1 zijn schouders op. "Ik heb van in het begin van het seizoen veel geroteerd en voor de frisheid gekozen." "Het verlies van Lazare kan ik opvangen op het middenveld, ook zonder Amoura hebben we al wedstrijden gewonnen dit seizoen. We gaan ons spel wel aanpassen nu we niet meer op zijn snelheid kunnen rekenen." Dus luidt de conclusie: "Ik ga nooit beweren dat we hen niet gaan missen, maar we hebben kwaliteit genoeg om ons aan te passen."

Florerende groepsdynamiek

Goed, over naar de spelers die Blessin wél ter beschikking heeft. De leider in de Jupiler Pro League kiest voor een korte stage in Algorfa, Spanje. "We hadden een korte break nodig. Nu ben ik blij dat ik zes dagen kreeg om alles uit mijn hoofd te vertalen naar het trainingsveld. De omstandigheden zijn hier perfect." Eerst kregen de spelers een week vrij om de batterijen op te laden. "Die was belangrijk, zo was de vreugde des te groter toen we weer samenkwamen", glimlacht Blessin. "Hier kan ik wat langer inpraten op mijn spelers. Alles verloopt hier wat gemoedelijker. Iedereen heeft het gevoel een belangrijk deel te zijn van de groep."

Als we kampioen worden zoals Antwerp vorig jaar, scheur ik alles in de sprint bij het vieren. Alexander Blessin

Nog steeds volop in de running voor de titel en Beker. Dan zijn de vragen daarover natuurlijk onafwendbaar. De T1 van de Brusselaars verbergt niet dat hij een trofee wil winnen. "Als sportman wil ik niets anders dan titels pakken. Voetbal draait om succes. Op korte termijn betekent dat elke match winnen, als daar een trofee uit voorkomt: prima!" "Al vind ik wel dat de titel te ver weg is om ervan te spreken", houdt Blessin de druk af. "Er zijn veel goede teams." "Voor jullie is het leuk om te zien, het is echt ... "spannend"?", charmeert hij met een woordje Nederlands. Daarenboven belooft hij plechtig uit zijn dak te gaan als het Union dit jaar wel lukt de titel te pakken. "Als we kampioen worden zoals Antwerp vorig jaar, scheur ik alles in de sprint bij het vieren. Tot dan zullen we ervoor vechten." Eerst wacht een topontmoeting met Anderlecht in de Croky Cup.

