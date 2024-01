Aflossing van de wacht? De 2 concurrentes en BK-koningin Cant in de weegschaal

Komt er na 14 jaar een einde aan de dominantie van Sanne Cant of hangt de 14-voudige Belgisch kampioene zaterdagavond nog een driekleur in haar kast? Laura Verdonschot wil haar het vuur aan de schenen leggen, Marion Norbert-Riberolle kan de derde hond in het kegelspel zijn. Wij leggen de 3 podiumkandidaten in de weegschaal.

Baggeren zoals in Essen? Dan voelt Marion Norbert-Riberolle zich als een vis in het water.

"Verdonschot zal héél dicht in de buurt van Cant komen"

De visie van bondscoach Sven Vanthourenhout: "Sanne Cant blijft Sanne Cant. Alleen al door haar ervaring is ze gevaarlijk."

"Ze weet hoe ze met de druk moet omgaan en kan een titelstrijd naar haar hand zetten. Mocht ze niet winnen, dan wordt het wel raar om haar niet in een kampioenentrui te zien rijden."

"Laura Verdonschot is qua vorm nog nooit zo dicht bij de Belgische titel geweest. Ik denk dat ze héél dicht in de buurt van Cant zal komen."

"In haar voordeel speelt dat ze in alle crossen vertrouwen heeft opgedaan, ook onlangs nog in Zonhoven, waar ze toch voor de top 5 in een WB-veldrit streed."