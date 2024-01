Revelatie Pim Ronhaar verlengt zijn contract bij de Baloise Trek Lions

Pim Ronhaar breekt dit seizoen door in het veld. De Nederlander won de Wereldbekercrossen van Dublin en Dendermonde, in andere veldritten eindigt hij met de regelmaat van de klok op het podium.

Baloise - Trek Lions heeft het verblijf van Ronhaar "voor een paar jaar" verlengd. Daar is hij erg blij mee.

"Ik wil het team graag bedanken voor het vertrouwen", reageert Ronhaar in een Instagramvideo. "Toen ik bij de ploeg kwam, had ik het niet makkelijk. Ik zat niet goed in mijn vel."

"Het team heeft altijd vertrouwen in me gehad, me geholpen en mentaal ook gesteund. Ik ben zeer blij dat ik mag blijven."

Ronhaar is een voormalig wereldkampioen bij de beloften. Hij begon zijn profcarrière bij Pauwels Sauzen - Bingoal. In 2021 stapte Ronhaar over naar het team van Sven Nys.