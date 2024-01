Seizoensrevelatie Pim Ronhaar na 2e plek in Koksijde: "Kan ook nog steeds niet geloven dat ik zo rondrijd"

Achter kannibaal Mathieu van der Poel, maar wel vóór Wout van Aert: Pim Ronhaar heeft zich donderdag in de Duinencross van Koksijde opnieuw laten opmerken met een mooie 2e plaats. "Ik zit heel lekker in mijn vel", zegt de jonge Nederlander.

"Mijn start was niet super, ik zat een beetje ver. Maar ik wist van in Baal dat als ik direct probeer mee te gaan met de rest dat ik dan ook wel in een flow kom en een gat kan slaan op de jongens achter mij", vertelt Pim Ronhaar (22) over zijn wedstrijd in Koksijde.

"Ik heb geprobeerd om naar Mathieu van der Poel te rijden en met een paar heel goeie zandstroken kwam ik wel dichter. Hij is een klasse apart, maar als je het niet probeert, dan weet je ook niet of het lukt of niet."

"In de laatste ronde werd ik wel wat zenuwachtig toen Wout van Aert nog dicht kwam, maar toen ik nog een heel goeie zandstrook reed, wist ik dat de 2e plaats binnen was."