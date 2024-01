Probeerde Visma-Lease a Bike ook Andreas Kron los te peuteren? "Hij heeft ons zélf gecontacteerd"

Moet het peloton het huidige transfersysteem en de geldende spelregels herschrijven? Na de saga rond Cian Uijtdebroeks is het thema brandend actueel. Stéphane Heulot was met Lotto-Dstny geen betrokken partij, maar had dat wel kunnen zijn met zijn renner Andreas Kron, zo vertelde de Fransman aan de collega's van RTBF.

Voor wie de voorbije maanden een diepe winterslaap heeft gehouden: Cian Uijtdebroeks wisselde ondanks een lopend contract na veel vijven en zessen Bora-Hansgrohe in voor Visma-Lease a Bike. De gevoelige transfer scherpte de discussie aan over hoe waterdicht een contract in de wielersport is. "Zulke zaken gebeurden jaren geleden niet", deelde Stéphane Heulot zijn kijk op de affaire bij de collega's van RTBF. "Er zijn meer en meer makelaars aanwezig in onze sport." "Sommigen willen geld verdienen op de rug van de renners en denken niet aan hun carrière, al mogen we ze niet allemaal over dezelfde kam scheren."

Visma-Lease a Bike heeft bij ons hetzelfde geprobeerd met Andreas Kron. Dat is vervelend en daarmee bewijs je de wielersport geen dienst. Stéphane Heulot (Lotto-Dstny) naar aanleiding van de affaire-Cian Uijtdebroeks

De ploegbaas van Lotto - Dstny noemt de affaire-Uijtdebroeks "ontgoochelend en slecht voor de wielersport". "Zodra je een contract niet respecteert, dan begeef je je op gevaarlijk terrein. Wij hebben ook het geval-Caleb Ewan gehad, maar dat was anders." "We hadden het contract kunnen respecteren als hij dat wilde, maar de 2 partijen gingen akkoord met een scheiding." Waarna Heulot in zijn betoog Richard Plugge in het vizier neemt. De Nederlander is CEO van Visma-Lease a Bike, maar is ook voorzitter van de AIGCP, de vereniging van profploegen. "Als je voorzitter de regels niet respecteert, dan is het moeilijk om vertrouwen te hebben." "Ze (Visma-Lease a Bike) hebben bij ons hetzelfde geprobeerd met Andreas Kron. Dat is vervelend en daarmee bewijs je de wielersport geen dienst."

Wat zegt Visma-Lease a Bike?

Andreas Kron is een 25-jarige puncher die nog onder contract ligt bij Lotto-Dstny. De Deen won de voorbije jaren al ritten in Zwitserland en Catalonië en boekte vorig seizoen zijn grootste zege in de Vuelta. Bij de RTBF-redactie reageerde Visma-Lease a Bike op het verhaal van Heulot over de Deen, die een van de uithangborden van Lotto-Dstny is. "Kron heeft ons gecontacteerd en beweerde dat er een clausule in zijn contract stond die hem de toestemming gaf om te vertrekken als het om een WorldTour-ploeg ging." Lotto-Dstny behoort zelf niet tot de WorldTour-teams. "Het werd echter duidelijk dat dat niet klopte, of zijn team betwistte dat toch. Daarom hebben we ons teruggetrokken", aldus de Nederlanders in hun reactie.

Kron heeft ons gecontacteerd en beweerde dat er een clausule in zijn contract stond die hem de toestemming gaf om te vertrekken als het om een WorldTour-ploeg ging. Visma-Lease a Bike