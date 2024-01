Lotto-Dstny: "Als we nog zo'n seizoen draaien, ziet het er gunstig uit voor terugkeer naar de WorldTour"

"21 jaar is jong, maar het is nooit te vroeg. Kijk naar Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks: ze worden steeds jonger aan de top."

"Hij groeit elk jaar. Nu hebben we grotere doelen in de klassieker en de Tour en hij denkt zelf ook aan de Spelen."

Na de breuk met Caleb Ewan staat De Lie wel alleen bovenaan de rots. "Neen, dat klopt niet", stelt Heulot. "We mogen niet vergeten dat dit nog maar zijn 3e profjaar is en dat Arnaud nog maar 21 jaar is."

"Arnaud is een leider met veel charisma", zegt de Franse baas over de kopman. "Hij geeft de ploeg veel vertrouwen. Met zijn resultaten, maar ook met zijn gedrag. Hij schenkt de anderen die extra procentjes."

Lotto-Dstny skipt net als vorig seizoen de Giro. Als beste ProTeam, gezakt uit de WorldTour, heeft het startrecht, maar geen startplicht in de WorldTour-koersen.

"Onze groep is jong", argumenteert de CEO. "We hebben er meer over gediscussieerd dan vorig jaar, maar de Giro komt te snel na de klassiekers. Het zou te nipt geweest zijn. Maar in 2025 zijn we er bij."

2025 is het laatste jaar van de huidige WorldTour-cyclus. Dan worden er weer licenties voor 3 jaar uitgedeeld. Lotto-Dstny zit op schema om na de degradatie eind 2022 weer te promoveren.

"We zijn bij de ploegen op de 9e plaats geëindigd na een excellent seizoen. Als we nog zo'n jaar kunnen draaien met zo'n bonus, dan ziet de terugkeer naar de WorldTour er goed uit."

"Maar we moeten nu vooral naar 2024 kijken en we moeten werken voor dezelfde resultaten. De kwaliteit telt."

"We dromen van een Vlaamse klassieker en 1 of 2 ritten in de Tour. En we willen voortdurend aanwezig zijn met veel verschillende winnaars."