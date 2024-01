DSM-renner Frank van den Broek heeft zijn naam mee: "Ik herken mezelf klein beetje in Frank Vandenbroucke"

"Ik vind het lastig om mezelf met Frank Vandenbroucke te vergelijken, want hij was een heel goede coureur."

"Ik weet niet zeker of ik naar Frank Vandenbroucke ben vernoemd. Maar de kans is wel groot dat zijn prestaties een invloed hebben gehad bij het kiezen van mijn voornaam."

De minzame Nederlander werd in 2000 op de wereld gezet, een jaar nadat Frank Vandenbroucke Luik-Bastenaken-Luik en 2 Vuelta-etappes had gewonnen met verbluffende krachttoeren. Dat kan geen toeval zijn.

"Ik ben al vrij vaak aangesproken over mijn naam, vooral dan in België", lacht Frank van den Broek.

"2 jaar geleden mocht ik na mijn eindzege in de Ronde van Namen testen doen bij DSM. Maar daar is toen niets uit voortgekomen", zegt Van den Broek, die vorig jaar zelfs eventjes op weg leek naar de Nederlandse titel bij de elite.

En nu maakt Van den Broek (23) op iets latere leeftijd dan de gemiddelde renner in het peloton zijn profdroom waar.

"Ik droom ervan om ooit een etappe te winnen in een grote ronde. Maar in mijn eerste jaar wil ik vooral veel koersen rijden, ervaring opdoen en zien welk type wedstrijden bij me past."

Van den Broek begint in februari aan zijn ontdekkingstocht als renner in het Midden-Oosten met de Musqat Classic en de Ronde van Oman. In Vlaanderen is hij meteen al in de Omloop Het Nieuwsblad te bewonderen.

Uitkijken of Van den Broek dan al meteen naam maakt in de klassieker die Frank Vandenbroucke 25 jaar geleden op zijn erelijst neerpende.