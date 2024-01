Kelly Van Petegem wint Europabeker in Altenberg, 1 dag na zilver op EK voor junioren

Het was een tijdje stil rond de Belgian Bullets, maar dankzij Kelly Van Petegem staan de Belgische bobsleevrouwen stilaan weer op de kaart.

Midden december won ze met Jienity de Kler al de Europabeker in Sigulda, nu bewijst de 24-jarige Van Petegem dat ze het ook in de monobob kan.



Van Petegem won de wedstrijd in Altenberg met een uiterst klein verschil. Na de eerste run stond ze maar op de 4e plaats, maar in haar laatste run ging ze nog voorbij Charlotte Candrix, Viktoria Cernanska en Maureen Zimmer.



Die Candrix had Van Petegem een dag eerder nog van de Europese titel bij de junioren gehouden, ook in Altenberg. Cernanska eindigde toen derde.