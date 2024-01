Ziet u wat er mis is? Sunderland ontketent rel met eigen supporters na herinrichting stadionbar

Ooit de docuserie Sunderland Till I Die gezien? Korte samenvatting: voetbal is alles in de Engelse industriestad. En net wanneer Sunderland helemaal op scherp stond - voor de nakende derby tegen Newcastle -, heeft de clubleiding een pijnlijke fout begaan. Het schilderde zijn stadionbar in ... zwart en wit, de kleuren van de aartsrivaal. De storm van reacties was niet te overzien.