Revanche voor vorige editie? Ook Tom Pidcock zakt op 1 januari af naar de Grote Prijs Sven Nys

Ruben Van Gucht kwam met een leuke verrassing op de proppen na de cross in Loenhout. Onze commentator was te weten gekomen dat we op nieuwjaarsdag niet alleen Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan het werk zullen zien in de GP Sven Nys, maar ook Tom Pidcock. Al heeft die laatste niet echt de beste herinneringen aan de cross in Baal.