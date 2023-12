Mathieu van der Poel wachtte iets langer met solo in Diegem: "Een bewuste keuze"

In zijn raid naar een 5e zegetuil was de cross in Diegem iets langer "spannend" dan de voorbije 4 crossen waarin Van der Poel de zegebloemen plukte. "Op deze omloop was het moeilijk om alleen te rijden", verklaarde de wereldkampioen.

Of Mathieu van der Poel de kijker 20 minuten cross heeft gegund? "Dat is wat te streng voor de andere renners", reageert de wereldkampioen collegiaal.

"Van de eerste materiaalpost tot boven was het windop. Op deze omloop alleen rijden is heel lastig. Het dus was een bewuste keuze om even de kat uit de boom te kijken."

Met een splijtende demarrage in de zandstrook legde Van der Poel de wedstrijd in zijn plooi. "Ik wist dat ik daar het verschil kon maken, want dat is het lastigste punt van het parcours."

Van der Poel was al na 55 minuten binnen. Dat betekent 5 minuten extra rust in een drukke eindejaarsperiode.

"Het zijn zware dagen. In Gavere (2 dagen geleden) was het een heel lange wedstrijd. Ik ben blij dat het vandaag 55 minuten cross was."