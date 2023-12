José De Cauwer ziet evolutie in wielersport door opvallende keuzes: "Het wordt à la tête du client"

Beetje bij beetje doen de kopstukken hun plannen uit de doeken voor 2024. Het is opvallend hoe enkele heilige huisjes gesloopt worden als we kijken naar de aanpak van Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. José De Cauwer juicht de evolutie toe en denkt dat volgend seizoen een scharniermoment kan zijn.

Tadej Pogacar neemt de Giro én de Tour op zijn bord en gaat twee keer voor eindwinst.



Mathieu van der Poel twijfelt door de Spelen aan de Tour en lonkt zachtjes naar de Vuelta. Wout van Aert deelt zijn klassiek voorjaar anders in en laat de Tour vallen voor de Giro en de Vuelta. "Steeds meer renners - en vooral toppers - slaan de Tour over of benaderen de Ronde van Frankrijk op een andere manier. Dat valt op en ik vind dat een goeie zaak voor de wielersport", steekt José De Cauwer van wal. "Organisator ASO kan dat signaal ook niet negeren. Ze moeten stoppen met te doen alsof die andere koersen bijzaak zijn." "Toen Pogacar zei dat hij de Giro zou rijden, dacht ik al "oef", nog voor we wisten of hij ook voor de Tour zou gaan." "Er is veel meer dan de Tour de France in een seizoen en dat heeft hij zelf ook op die manier gezegd."

Het drietal vorig jaar in de E3 Saxo Classic.

Gran Camino

De keuzes van de renners stemmen tot nadenken. "Wij oordeelden vroeger dat het seizoen pas begon met de Omloop Het Nieuwsblad en dat de Ronde van Vlaanderen de belangrijkste koers van het voorjaar was. Klopt niet, als je even polst in andere landen." "Het hele spelletje verandert nu. De seizoensopbouw zoals je die jarenlang gehad hebt, mag je vergeten. We zijn aan een nieuw soort wielrennen bezig." Dat zie je niet alleen aan de tanende status van de Tour, ook koersen zoals Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico lijken geen must meer. Renners als Pogacar, Van Aert, Benoot en Wellens sturen hun kat. De Cauwer: "Vroeger kon je niet om bepaalde koersen heen. Je moest X en Y rijden, niets aan te doen." "Nu zijn koersen zo specifiek geworden. Wat heb je als renner van de klassiekers nog te zoeken in de Vuelta? Het gemiddelde gewicht van een renner bedraagt pakweg 67 kg. In de volgende editie kunnen de sprinters na een weekje al naar huis." "Het moderne wielrennen wordt meer en meer à la tête du client. De belangrijkste wedstrijden worden die koersen waar de grootste renners aan de start staan. Is dat dan plots de Gran Camino, dan is het maar zo."

De belangrijkste wedstrijden worden die koersen waar de grootste renners aan de start staan. Is dat dan plots de Gran Camino, dan is het maar zo. José De Cauwer

De kentering lijkt geen tijdelijk fenomeen volgens onze cocommentator en analist. "Het wordt een apart seizoen, vooral door de Spelen." "Maar het zou de start van veel meer kunnen zijn. Het zou me niet verbazen mochten we dergelijke keuzes ook de komende jaren zien." "Volgens de perceptie is de Tour de belangrijkste koers. Jonas Vingegaard wint die 2 keer op een rij en klopt Tadej Pogacar, maar als je mij vraagt wie de beste renner is, dan kies ik voor Pogacar." "We hebben al een nieuw soort wielrennen gekregen en dat proces is versneld door de Spelen in 2024 en het belang dat daar aan gehecht wordt. Ik vermoed dat we ook in 2025, zonder Spelen, dergelijke veranderingen zullen krijgen."

Ik moet just niets