Carl Hoefkens: "Ik vrees totaal niet voor mijn job, maar er mogen overwinningen volgen"

"Er zaten veel dingen tegen, maar we hadden zeker iets kunnen rapen", reageert Standard-coach Carl Hoefkens na de 3-0-nederlaag in Mechelen.

"Na de rode kaart hadden we het even moeilijk. Niet onlogisch", vindt de T1. "We moesten onze posities opnieuw vinden."



"Tijdens de rust daarna hebben we wat aangepast en daarna hebben we 20 minuten fantastisch gespeeld. Toen moesten we een van onze kansen afmaken."