KV Mechelen boekt deugddoende zege tegen Standard na vroege rode kaart Bokadi

KV Mechelen en Standard hadden beiden een frustrerend weekend achter de rug en wilden dat doorspoelen met een mooie prestatie. Standard moest het wel doen zonder de geblesseerden Alzate en Vanheusden.

Na een korte studieronde namen de Rouches het initiatief, Price trapte een afstandsschot in het zijnet.

Vervolgens ging de zee achteraan open voor Bassette. Bokadi liep de jonge spits aan, scheidsrechter Boterberg oordeelde dat hij alleen op doel ging en gaf Bokadi dus rood.

Met het numerieke overwicht nam KV Mechelen resoluut het commando over. Hairemans mikte een vrije trap over en trapte na een fraaie actie op de paal met de buitenkant van zijn linker. Ook had de thuisploeg een strafschop kunnen krijgen toen Fossey een duw in de rug van Bassette gaf.

Uiteindelijk was het diezelfde Bassette die de ban brak voor Malinwa. Hij werd goed aangespeeld in de diepte door Walsh en kon zich dan veel te makkelijk ontdoen van Laifis. Bodart was kansloos op het schot dat volgde, 1-0 voor KVM.

Nog in de eerste helft ging het van kwaad naar erger bij Standard, want Ngoy en Djenepo moesten gewisseld worden met een blessure.