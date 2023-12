Wout van Aert verkent samen met ploegmaats nu al Parijs-Roubaix: "Geen genade"

Anticiperen is vaak triomferen. En dus is Visma-Lease a Bike vandaag al Parijs-Roubaix gaan verkennen. Wout van Aert en co trainden ruim 100 kilometer op en rond de kasseien in Noord-Frankrijk. "No mercy", postte de Belg op zijn Strava-account.

Parijs-Roubaix wordt in 2024 op 7 april gereden, maar Visma-Lease a Bike - het voormalige Jumbo-Visma - is nu al op verkenning geweest in Noord-Frankrijk.

Ploegleider Grischa Niermann deelde op Instagram een video waarin te zien is hoe Wout van Aert en zijn ploegmaats over de kasseien van de Troueé d'Arenberg dokkeren.

Van Aert zat bijna 3,5 uur op de fiets en legde in totaal 112 kilometer af. "No mercy (geen genade)", postte WVA bij zijn Strava-rit. Inclusief duiveltje.

Ongetwijfeld droomt onze landgenoot ervan om eindelijk het monument op zijn palmares te zetten. Vorig jaar eindigde Van Aert derde, een seizoen eerder deed hij nog een plekje beter - tot dusver zijn beste resultaat.

Later deze week grijpt Van Aert wel weer terug naar de crossfiets: vrijdag start hij in Mol, zaterdag in Antwerpen.