Tiesj Benoot vraagt sereniteit rond nieuwe ploegmakker Cian Uijtdebroeks: "Pak hem minder hard aan"

Een nieuw jaar, een nieuwe aanpak. Het lijkt wel een beetje een rode draad bij Visma-Lease a Bike, want ook Tiesj Benoot (29) sleutelt aan zijn voorbereiding en programma. Benoot, altijd goed voor een heldere babbel, staat ook stil bij de druk die Wout van Aert en Cian Uijtdebroeks ervaren.

"Er zijn toch wel wat wijzigingen", gaf Tiesj Benoot meteen toe. "Ik zal met Wout van Aert geen hoogtestage doen voor het Belgische openingsweekend, maar wel nadien."

Dat betekent dat Benoot net als Van Aert niet deelneemt aan Strade Bianche, Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. "Jammer, maar het is in functie van het hogere doel. De monumenten, hé."

"De stage kwam wat te vroeg richting de Ronde. Ons plan is nu om die stage later te leggen en te zien wat het geeft. Ik kan mij erbij neerleggen, want je moet zaken durven op te geven."

"Ik kijk ook uit naar een andere indeling. Ik zal ook koersen voor het openingsweekend, iets wat ik de voorbije jaren niet gedaan heb. Mijn voorjaar is ook lang tot en met Luik."

Daarna volgt zoals gewoonlijk "normaal gezien" de Tour. "Een derde Tour op een rij is ook iets om voor te gaan. Het is niet dat het dan minder indrukwekkend wordt om die nog eens te winnen."