Rode Duivels oefenen op 23 maart tegen Ierland in Dublin

Drie dagen later, op 26 maart, is Wembley het toneel van een tweede oefenduel in die interlandperiode tegen Engeland.



De Rode Duivels spelen in juni op het EK in Duitsland in groep E tegen Slovakije, Roemenië en de winnaar van poule B in de barrages (Oekraïne, Israël, Bosnië-Herzegovina en IJsland).



Het wordt de 17e ontmoeting tussen België en Ierland. De Duivels trokken in het verleden 6 keer aan het langste eind, Ierland was 4 keer de beste, dat maakt 6 gelijke spelen.



De laatste confrontatie dateert van 26 maart 2022. Toen eindigde de oefenmatch op 2-2 in het Aviva Stadium.



Voor het laatste duel met inzet tussen de Ieren en de Duivels moeten we terug naar het EK van 2016 in Frankrijk. Romelu Lukaku (2x) en Axel Witsel bezorgden de Belgen een 3-0-zege in Bordeaux in de groepsfase.



In tegenstelling tot de Belgen kon Ierland zich niet plaatsen voor het EK van komende zomer. De Ieren verzamelden 6 punten in een groep met Frankrijk, Nederland, Griekenland en Gibraltar.