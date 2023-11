Rode Duivels stomen zich in maart klaar voor EK met oefeninterland tegen Engeland op Wembley

Een clash tussen toplanden, daar wordt bondscoach Domenico Tedesco opgetogen van.

"Engeland is een sterke ploeg en het type tegenstander dat we nodig hebben in de opbouw naar het EK", oordeelt hij.

"Door tegen sterke tegenstanders te spelen, zullen we beter en sneller weten waar en hoe we nog progressie zullen moeten maken om op het EK de concurrentie met de grote favorieten voor de titel te kunnen aangaan."

Het duel wordt de 36e onderlinge confrontatie tussen beide landen. Op het WK 2018 in Rusland versloegen de Rode Duivels de Engelsen twee keer: in de groepsfase werd het 1-0 en in de wedstrijd om het brons won België met 2-0.

Ook in de groepsfase van Nations League 2020 troffen de Duivels Engeland. België won de match in Leuven met 2-0, maar verloor op Wembley met 2-1.