Portland en Camara maken kloof van 22 punten goed tegen Phoenix, verloren zoon Morant meteen beslissend

Ja Morant maakte bij Memphis zijn entree in het seizoen, het woelwater zat een schorsing uit van 25 wedstrijden na enkele incidenten met vuurwapens.



Hij keerde tegen New Orleans terug met een statement: 34 punten en matchwinnaar met de beslissende play in de laatste 10 seconden. Memphis keek in de eerste helft tegen een achterstand van 24 punten aan, waarvan er in het 4e quarter nog 14 overbleven.



Bij 113-113 op 10 seconden van het einde namen de Grizzlies een time-out om Morant te instrueren: de tweevoudige All Star stormde naar voren en maakte een jumper at the buzzer: 115-113.



Morant kwam tot 27 punten in de 2e helft. In totaal had hij ook 6 rebounds en 5 assists.



"Ik heb 8 maanden geen basketbalmatch gespeeld. Ik had veel tijd, heb heel wat over mezelf geleerd. Er waren heel zware dagen bij. Maar basketbal is mijn leven en liefde. Ik ben heel blij dat ik terug ben", reageerde de man die vorig seizoen 2 keer met een pistool stond te zwaaien op zijn sociale media.



In maart kreeg hij daarvoor een schorsing van 8 duels, maar dat weerhield hem niet om in mei nog eens in herhaling te vallen.



De NBA greep streng in: "Hij moet beseffen dat hij een voorbeeld is voor jongeren die nu zijn gedrag misschien willen kopiëren", luidde het.



Hij kreeg 25 duels schorsing en mocht niet deelnemen aan oefenmatchen of persconferenties. Hij moest ook een soort heropvoedingsprogramma volgen. De lange schorsing kostte de populaire NBA-speler ook heel wat geld. Per wedstrijd verdient hij zo'n 300.000 dollar.