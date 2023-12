Belg in vorm Johan Bakayoko geniet bij PSV en droomt van EK: "Met onze ploeg kunnen we iedereen pijn doen"

Zestien competitiewedstrijden, zestien zeges. Het rapport van PSV in de Eredivisie is tot nog toe verbluffend en daarin heeft ook Johan Bakayoko een groot aandeel, met 3 goals en 8 assists. "Ik ben hier heel gelukkig", vertelt de Rode Duivel aan Sportweekend.

"Meer scoren, is mijn grootste werkpunt"

PSV lijkt voorlopig ongenaakbaar in Nederland. Voor Johan Bakayoko mag de zegereeks nog een tijdje blijven duren, maar de jonge Belg wil niet de hard van stapel lopen. "Of we nu al kampioen zijn? Neen, verre van. Daarvoor moeten we nog veel wedstrijden winnen. Tien punten voorsprong op Feyenoord is niet slecht, maar dat kan ook snel weer op nul staan", weet Bakayoko. Ook voor zichzelf blijft hij streng, ook al mogen zijn cijfers gezien worden: 3 goals en 8 assists in de Eredivisie. "Ik denk dat ik nog beter kan. Ik eis veel van mezelf. Ik denk dat ik nog vaker kan scoren. Drie goals in 16 wedstrijden is te weinig. Ik denk dat dat mijn grootste werkpunt is."

Als er een club komt die mij heel graag wil, zal ik dat bekijken. Maar nu zit ik goed bij PSV. Johan Bakayoko

"Het is het eerste seizoen dat ik hier echt basisspeler ben. Ik krijg ook meer verantwoordelijkheden, waardoor ik mezelf beter kan uiten. En ik voel ook veel vertrouwen van de trainer. Dat helpt om het beste van mezelf te geven." Bakayoko heeft bij PSV nog een contract tot medio 2026. "Ik ben hier heel blij. We staan eerste, we spelen Champions League en ik speel heel veel", aldus de Rode Duivel, die nog niet met een stap hogerop in zijn hoofd zit. "Op dit moment niet, neen. Ik bekijk alles stap voor stap. Ik heb ook geen droomclub of een droomcompetitie. Ik ben een gevoelsmens. Als er een club komt die mij heel graag wil, dan zal ik dat op dat moment wel bekijken. Maar nu zit ik goed bij PSV." (lees voort onder de foto)

Johan Bakayoko

"Europees kampioen worden moet onze doelstelling zijn"

Intussen lijkt Johan Bakayoko ook al niet meer weg te denken uit de kern van de Rode Duivels. De flankaanvaller werd dit voorjaar door bondscoach Domenico Tedesco bij de groep gehaald en heeft nu al 9 interlands en 1 goal op de teller. "Het is snel gegaan, dat had ik ook niet verwacht", geeft hij toe. "Het is aan mij om die kansen met beide handen te grijpen. Ik voel veel vertrouwen van de bondscoach en dat probeer ik elke keer aan hem terug te geven." "Mijn ontvangst bij de Rode Duivels was ook echt top. Iedereen was gewoon chill. Het voelde alsof ik er al een tijdje was. Ik heb ook met iedereen een goeie connectie."

Als je puur kijkt naar de ploeg die we hebben, dan denk ik dat België iedereen pijn kan doen. Johan Bakayoko