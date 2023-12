BEKIJK: Michy Batshuayi scoort hattrick voor leider Fenerbahce in spektakelmatch met 7 goals

De nul weggeveegd in de competitie. Michy Batshuayi heeft leider Fenerbahce de zege bezorgd met een hattrick tegen Kayserispor, nummer drie in Turkije. De Rode Duivel besliste in het slot de wedstrijd die eindigde op 3-4. Een stevige en geslaagde generale repetitie voor de topper tegen Galatasaray van komende zondag.