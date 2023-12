Speeldata Croky Cup: AA Gent - Club Brugge op 16 januari, Union - Anderlecht op 17 januari

De speeldata voor de kwartfinales van de Beker van België zijn afgeklopt. De kraker tussen AA Gent en Club Brugge wordt de eerste voetbalwedstrijd in België na de winterstop.

KAA Gent en Club Brugge, die op zondag in de competitie al eens mogen testen voor de confrontatie in de Beker, staan op dinsdag 16 januari tegenover elkaar om 20.45 uur.

Een dag later strijden Union en Anderlecht om 20.30 uur om een plaats in de halve finales. De twee andere kwartfinales, OH Leuven-Antwerp en KV Oostende-RWDM, gaan op woensdag 17 januari door, respectievelijk om 18u45 en 20 uur.

Het wordt voor alle acht de teams de eerste wedstrijd na de winterstop.

De winnaar van de Slag om Vlaanderen, Gent-Club Brugge, treft bij de laatste vier Union of Anderlecht. De winnaars van OH Leuven-Antwerp en Oostende-RWDM spelen de andere halve eindstrijd. Die wordt in heen- en terugduels afgewerkt.

De wedstrijden van de halve finales gaan door op 23, 24 of 25 januari (heen) en 27, 28 en 29 februari (terug). De finale wordt gespeeld op donderdag 9 mei.