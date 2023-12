Verbijstering alom: Rennes ziet gelijkmaker in minuut 102 afgekeurd door bijzondere regel in voetbalwetboek

Even waande Rennes zich groepswinnaar na een bijzonder slot. In minuut 102 (!) maakte de Franse ploeg van Rode Duivel Arthur Theate alsnog gelijk tegen Villarreal. Dolle vreugde volgde bij de thuisploeg, maar die was van korte duur. De goal werd afgekeurd omdat vrijetrapnemer Le Fée als eerste de bal aanraakte nadat hij tegen het doelkader trapte.