Kim Meylemans glijdt naar de 6e plaats in Innsbruck, Nederlandse Bos wint WB-manche

Kim Meylemans had dit seizoen al erg regelmatig gepresteerd op het Wereldbekercircuit, met een 5e plaats in Yangqing en een 7e plaats in La Plagne.



In Innsbruck eindigde exact tussen beide prestaties in. Was ze over haar eerste run van de baan in Igls nog niet helemaal tevreden (ze werd 8e), dan kon er na haar tweede run wel een duimpje vanaf.



Meylemans slaagde er dankzij die goeie afdaling in om op te rukken naar de 6e plaats, vlak voor haar partner, de Braziliaanse Nicole Silveira.

Met Aline Pelckmans kwam nog een tweede Belgische in actie, maar zij slaagde er net niet in bij de beste 25 skeletoni te eindigen die ook de 2e run mogen afwerken.

De overwinning ging naar Nederland. Kimberley Bos verdedigde in de tweede run met succes haar eerste plaats uit run 1. Het is de 5e WB-zege uit haar carrière.

Bos wordt ook leidster in het WB-klassement, Meylemans springt over de Duitse Tina Hermann, maar verliest ook een plaatsje aan de Italiaanse Valentina Margaglio. Zo blijft zo 3e.