Charleroi geeft slechts 600 eigen fans toestemming voor verplaatsing naar Standard

Charleroi zal morgen door slechts 600 supporters aangemoedigd worden tegen Standard. De beslissing volgt op een aantal incidenten die de kraker in de afgelopen jaren hebben ontsierd.

"De recente gebeurtenissen tussen de twee clubs zijn niet erg positief en mogen zich niet herhalen", laat Charleroi weten.

Vorig seizoen gooiden Charleroi-fans dode ratten naar Standard-supporters. In december 2021 werd de wedstrijd uiteindelijk gestaakt nadat Luikse fans rookbommen gooiden en het veld opstormden.

"We zijn ons allemaal bewust van het belang van dit soort wedstrijden voor de supporters van beide teams, met zijn rivaliteit en folklore."

"Maar in een tijd waarin we getuigen zijn van aanvallen door bestuurders en fysieke en verbale agressie op de tribunes, is het onze plicht om te beseffen dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om de rust en het plezier terug te brengen in de stadions."