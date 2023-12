Supporter sterft in de tribunes, Granada - Athletic Bilbao is gestaakt

In de 18e minuut van Granada-Bilbao wees Bilbao-doelman Unai Simon op een medisch noodgeval in de tribune. Een Granada-supporter was onwel geworden, waarna de Spaanse scheidsrechter Miguel Ortiz de partij stillegde en de spelers naar de kleedkamers riep.

Later volgde dan de bevestiging dat de Spaanse supporter het leven had gelaten, waarna beslist werd om de wedstrijd niet te hervatten. De 0-1-tussenstand na een goal van Iñaki Williams was plots slechts bijzaak.

Beide clubs en La Liga zelf betuigden hun medeleven al via een kort statement. "De gedachten gaan uit naar de familie en dierbaren van de persoon in kwestie", klinkt het op sociale media. Wanneer de wedstrijd hervat wordt, is nog niet bekend.