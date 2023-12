Sarah De Bie wuift Wout van Aert uit naar Spanje: "Hij stond te springen om Georges naar school te brengen"

In Essen kon Wout van Aert voor heel even zijn crosshartje ophalen, maar kort erna verdween de winnaar van de dag wel naar Spanje, voor zijn eerste stage van de voorbereiding, in het zonnetje.

"Ik heb af en toe op het punt gestaan om al eerder naar de zon te vertrekken", geeft Van Aert toe. "Zeker omdat het weer hier niet goed was. Maar ik heb ook genoten van de tijd thuis."

Ook voor zijn vrouw Sarah en zijn kinderen Georges, bijna 3 jaar, en de pasgeboren Jerome waren de voorbije maanden een verademing.

"Het was voor Georges genieten dat zijn papa hem de voorbije maanden af en toe van en naar school kon voeren", zegt Sarah De Bie in een reportage van Sportweekend.

Hoewel 'af en toe'? "Hij stond er echt voor te springen, ik kon hem niet kloppen", lacht ze.

Maar nu zal het gezin-Van Aert het dus even weer zonder de pater familias moeten stellen. "Met een 2e kindje erbij is er toch nog wat meer chaos in huis. Er zal vanaf nu weer meer structuur zijn."